Опрос: лейбористы отстают от консерваторов всего на один пункт

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Разрыв между правящей Консервативной партией Великобритании и оппозиционной Лейбористской накануне выборов составляет менее 1 процентного пункта, свидетельствуют результаты последнего предвыборного опроса, проведенного институтом Survation.

Согласно его данным, за консерваторов готовы проголосовать 41,3% избирателей, за лейбористов – 40,4%. Опрос был проведен 6-7 июня, после лондонской террористической атаки.

Опрос Survation за 3 июня также показывал разрыв в 1 пункт: 40% к 39%.

Между тем, по данным последнего предвыборного опроса YouGov, консерваторов поддерживают 42%, лейбористов 35%.

Внеочередные выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.