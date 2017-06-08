Politico: в конгрессе хотят возбудить дело против Трампа

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Группа американских конгрессменов намерена "в ближайшие недели" возбудить против президента США Дональда Трампа дело в связи с конфликтом интересов, сообщила в среду газета Politico.

Как указывается в материале, "десятки членов палаты представителей и сената намерены в ближайшее время возбудить дело против Трампа, утверждая, что он нарушает закон, отказываясь оставить свою бизнес-империю, которая продолжает получать прибыли от сотрудничества с иностранными правительствами".

Авторы инициативы считают, что Трамп своими действиями нарушает положение конституции США, запрещающее государственным чиновникам принимать подарки и вознаграждения от иностранных правительств.

"Мы намерены положить конец этим нарушениям", — заявил старший демократ в юридическом комитете палаты представителей Джерри Надлер. По его словам, иск уже подписали около сотни представителей демократической фракции в конгрессе, однако подан он будет не раньше следующей недели.