Под Брестом начались совместные учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 8 июн — РИА Новости. Десантирование с парашютом отработали в рамках первой фазы антитеррористических учений России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство" в пограничном районе на западе Белоруссии, сообщил помощник руководителя учений по десантированию с российской стороны Григорий Курчанинов.

"Темной ночью в 01:00 мск 8 июня десять российских разведчиков прыгнули с парашютом из белорусского вертолета Ми-8 на незнакомую для них площадку приземления "Сахара" небольших размеров, находящуюся в приграничном районе Брестской области. Десантирование осуществлено с высоты около 500 метров на парашютах Д-10", — сказал он журналистам.

"Выброска наших военнослужащих прошла штатно, каких-либо инцидентов не было", — добавил он.

Учения "Славянское братство 2017" начались 6 июня. В них участвуют более 1 тысячи военнослужащих трех стран — свыше 300 из Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, более 400 из 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 из специальной бригады Сербии. Задействованы также около 150 единиц российской и белорусской техники, в том числе шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД российских ВКС, один Ил-76 и несколько вертолетов ВВС Белоруссии. Активная фаза маневров завершится 14 июня.