СМИ узнали, когда Меланья Трамп с сыном переедут в Белый дом

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья и их сын Бэррон переедут в Белый дом 14 июня, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, Меланья хотела, чтобы ее сын закончил учебный год в Нью-Йорке, после чего вся семья должны была воссоединиться в официальной резиденции главы государства в Вашингтоне.

Politico напоминает, что Меланья стала первой "первой леди" в истории США, которая переедет в Белый дом не сразу после инаугурации мужа.

Вместе с тем она не первая супруга президента, для которой имеет значение обучение детей. Так, Барак и Мишель Обама после сложения полномочий президента и первой леди решили остаться в Вашингтоне еще на два года, чтобы их младшая дочь смогла закончить школу.

У Трампа пятеро детей, включая сына Бэррона от третьего брака с Меланьей.