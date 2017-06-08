Глава комитета по разведке рассказал, почему опубликовал показания Коми

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что опубликовал письменные показания экс-директора ФБР Джеймса Коми конгрессу, поскольку они все равно утекли бы в прессу.

"Я рад, что опубликовал его заранее, и извиняюсь, что отобрал у всех вас возможность найти источник, который бы вам это слил", — заявил Берр журналистам в Вашингтоне.

Американские СМИ постоянно публикуют утечки со ссылкой на анонимные источники о работе Белого дома, министерства юстиции и ФБР. Важным сюжетом для утечек является увольнение экс-директора ФБР Джеймса Коми президентом Дональдом Трампом и намерения всех участников конфликта. Первые утечки письменных показаний Коми стали появляться еще до их публикации конгрессом в среду.

Восьмого июня Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом в мае, должен выступить на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Как следует из опубликованной в среду речи, Коми подтверждает конгрессу США, что президент Дональд Трамп в январе просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить "российское" расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.