Парламент Чехии запретил с 2019 года разводить животных для добычи меха

ПРАГА, 8 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский парламент принял в среду закон о запрете с конца января 2019 года деятельности фирм по разведению животных с целью изготовления мехов из них, сообщило республиканское ТВ.

"Это бизнес, не отвечающий нормам XXI века", — заявил один из инициаторов законопроекта Йиржи Коубек.

Обсуждение закона происходило очень бурно, однако в итоге его поддержали 132 из 161 депутата. В законе говорится, кроме прочего, о том, что будет "запрещено разведение и убийство животных с целью получения мехов". Исключение сделано лишь для выращивания кроликов и нутрий.

"Сегодня впервые удалось внести реальное изменение в положение зверей, причем вопреки интенсивному противодействию и лоббированию минсельхоза", — подчеркнул депутат Марек Воршилка, который для пущей убедительности разместил на площади по соседством со зданием парламента клетку, в которой предлагалось посидеть всем желающим, чтобы ощутить себя на положении находящихся в неволе животных.

Депутаты долго спорили о сроках окончания деятельности меховых фирм, приняв, в конце концов, самый ранний из предложенных – конец января 2019 года. Владельцам тех фирм, которые существуют не более одного года, минсельхозом будет выплачена компенсация, но в размере не более годовой чистой прибыли.

По словам некоторых депутатов, на них большое впечатление произвел документальный фильм республиканского ТВ, в котором, в частности, демонстрируются кадры убийства лисиц на одной из чешских фирм по производству мехов.

"После таких кадров невозможно было не проголосовать против деятельности меховых фирм. Я не могу простить страх, боль и смерть животных лишь из-за модного помпона на женской шапочке", — заявил журналистам глава парламентского комитета по охране окружающей среды Робин Бёних.

В Чехии производство меховых изделий сосредоточено, в основном, в девяти крупных фирмах, где разводятся лисицы и норки и производятся изделия из них. Ежегодно в этих целях уничтожается около 20 тысяч животных. Владельцы этих фирм намерены протестовать против нового закона, пока он еще не одобрен членами верхней палаты парламента, сената, и не подписан президентом страны.

"Таким образом государство ликвидирует мою успешную фирму, в которую я за последние пять лет вложил 30 миллионов крон (около 1,2 миллиона долларов), все свои средства и силы, и что же мне теперь дальше делать?" — заявил республиканскому ТВ Давид Войтишек, владелец крупнейшей чешской фирмы по производству меховых изделий из района Йиндржихув-Градец на юге страны, вся продукция которой экспортируется, в основном, в США, Россию и страны Азии.