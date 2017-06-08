CNN: Трамп не планирует увольнять генпрокурора, несмотря на разногласия

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять генпрокурора, главу министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Трампу.

"Источник, близкий к президенту, заявил, что Трамп понимает, что увольнение Сешнса станет поводом для очередной политической бури. Это также оставит во главе министерства до тех пор, пока не будет найдена замена, первого заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, который назначил специального прокурора по российскому расследованию", — сообщает телеканал.

При этом представители Белого дома уже два дня отказываются ответить на вопрос, доверяет ли Трамп генпрокурору.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Трамп недоволен тем, как глава минюста Сешнс подходит к расследованию "российского вмешательства" в выборы в США и "российских связей" самого Трампа. Наличие подобных связей опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России являются "абсолютно голословными".