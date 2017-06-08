США могут распространить запрет на ноутбуки в самолетах еще на 71 аэропорт

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США могут распространить запрет на провоз ноутбуков в самолетах, направляющихся в США, еще на 71 аэропорт в дополнение к уже имеющимся 10, заявил на слушаниях в палате представителей министр внутренней безопасности США Джон Келли.

"Мы изучаем сейчас еще 71 аэропорт", — сказал Келли. При этом, по его словам, США изучают и другие способы проверки ноутбуков без того, чтобы сдавать их в багаж в обязательном порядке.

В настоящее время антитеррористические правила, введенные авиационными властями США, предполагают запрет на провоз ноутбуков из десяти аэропортов на Ближнем Востоке. Ограничения были введены в марте в отношении аэропортов Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.