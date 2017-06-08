СМИ: речь Коми в сенате согласовывалась со спецпрокурором минюста США

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Речь бывшего директора ФБР Джеймса Коми на слушаниях в сенате "тщательно координировалась" со специальным прокурором по расследованию о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США Робертом Мюллером, сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

8 июня Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом в мае, должен выступить на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Его заготовленная вступительная речь была опубликована накануне.

"Источники, близкие к Коми, сообщили, что речь бывшего директора ФБР "тщательно координировалась" с Робертом Мюллером, которого министерство юстиции назначило специальным прокурором по надзору за российским расследованием", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, с Мюллером обсуждалось не только вступительное заявление Коми, но и его последующее выступление в ходе сессии вопросов и ответов.

"Источники сказали, что, как видно из вступительного заявления Коми, он не будет делать юридических выводов по поводу того, было ли "препятствование правосудию" со стороны Трампа", — говорится в сообщении. Там также указывается, что "вместо этого он просто изложит факты, касающиеся его взаимодействия с президентом".