Расследование в Катаре подтвердило, что к скандалу привела кибератака

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Предварительное расследование подтвердило, что спровоцировавшее дипломатический конфликт заявление от имени эмира Катара на сайте местного новостного агентства действительно разместили хакеры, передает агентство Рейтер со ссылкой на катарский МИД.

"Следственная группа подтвердила, что незаконные действия осуществлялись с применением высоких технологий и инновационных методов через лазейки в сайте Катарского агентства новостей", — приводит Рейтер выдержки из заявления МИД Катара.

Кто мог стоять за кибератакой, в заявлении министерства не сообщается.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.