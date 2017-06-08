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В мире

"Старческое слабоумие": Великобритания выбирает парламент на фоне Brexit

09:0008.06.2017
(обновлено: 09:04 08.06.2017)
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© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в ЛондонеЗдание парламента Великобритании в Лондоне
© Flickr / Hernán Piñera

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. В Великобритании 8 июня состоятся парламентские выборы — первые после того, как год назад страна приняла решение о выходе из Европейского союза. Как и прогнозировали евроскептики, тема возвращения страны в ЕС была оттеснена на периферию предвыборной кампании. Партии — фавориты голосования (консерваторы и лейбористы) единодушно выступают за "жесткий" Brexit (не хотят платить отступные структурам ЕС), однако отсутствие у обеих явного мандата со стороны большинства может ослабить победителя, кто бы им ни оказался, на переговорах с Брюсселем. Тем временем, несмотря на Brexit, экономические показатели в стране растут, а миграция снижается.

© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Здание парламента Великобритании в Лондоне

Снова выборы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мэй не стала опровергать слухи о возможных отставках после выборов
Нынешний 2017-й стал четвертым кряду годом, когда в Великобритании проводится голосование, способное определить будущее королевства. По данным социологов, британцы чувствуют, что устали от политики. Потому решение премьер-министра Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы было встречено без единодушного одобрения. Даже несмотря на то, что, с точки зрения главы кабинета, речь идет о железной необходимости: чтобы выйти из ЕС, не заплатив многомиллиардные отступные, Лондону требуется показать, что курс правительства пользуется твердой поддержкой большинства.

Изначально опросы общественного мнения предсказывали легкую победу правящей партии. Однако в ходе предвыборной кампании рейтинг консерваторов неумолимо снижался. Согласно последним социологическим замерам, речь для партии Мэй идет уже о политическом выживании: консерваторы если и получат, то незначительное большинство. Опросы Good Morning Britain и Opinium дают единомышленникам Терезы Мэй 41,5% и 43%. Это значит: от проведения досрочных выборов глава кабинета практически ничего не выиграет.

Вполне вероятно, причина этого — в предложении Мэй ввести дополнительные сборы с пожилых людей, получившем прозвание "налог на старческое слабоумие". Притом что премьер, испугавшись реакции, от этой меры отказалась, рейтинги ее партии пошли вниз. Общественное мнение поставило консерваторам на вид, что экономить (речь шла об экономии) у их правительства не получается: за время нахождения правой партии у власти (с 2010 года) суверенный долг Великобритании вырос с одного триллиона до 1,6 триллиона фунтов стерлингов. Не справляется партия и с другим своим обещанием: пробуксовывает стартовавшая в 2015 году кампания по строительству в стране миллиона домов.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПресс-конференция лидера лейбористской партии Великобритании Дж. Корбина
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Пресс-конференция лидера лейбористской партии Великобритании Дж. Корбина

Исход выборов непредсказуем

Люди покидают место происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
Выборы в Великобритании пройдут 8 июня, несмотря на теракты, заявила Мэй
Согласно законам Великобритании, парламент страны избирается всеобщим голосованием в одномандатных округах, и только съехавшись в Лондоне, народные избранники объединяются во фракции. Социологические опросы показывают, что шотландские (SNP) и английские (UKIP) националисты пользуются приблизительно одинаковой поддержкой (4%). Однако патриоты северного края сосредоточены на его территории, потому Шотландская национальная партия может рассчитывать на 60 мест в британском парламенте. Английские националисты же, база которых распределяется по всей стране, скорее всего, не получат ни одного места.

Лишь на незначительное представительство в парламенте могут рассчитывать сторонники третьей в стране силы — Либерально-демократической партии, выступающей за возвращение страны в ЕС. Евроинтеграторам опросы дают 6% голосов, но их избиратели также не "закреплены" в каком-либо одном месте. В активе либералов уже две неудачно проведенные кампании. На перспективах партии сказывается ее опыт участия в правительстве консерваторов, обернувшийся вынужденным отказом от ранее сделанных предвыборных обещаний — и разочарованием избирателей.

Относительным победителем в сложившихся условиях может чувствовать себя лидер лейбористов Джереми Корбин. Социологические опросы обещают его партии лишь сохранение status quo, но левым явно удалось справиться с психологическими последствиями неудачных местных выборов 2016 года. Вдобавок за последние недели существенно вырос личный рейтинг Корбина. В первые месяцы после Brexit речь шла даже о возможной отставке Корбина, которого обвиняли в неумении и нежелании отстаивать евроинтеграцию. Парламентские выборы 2017 года могут положить конец кризису лидерства у лейбористов.

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