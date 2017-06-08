Итальянцы и немцы высказались против повышения взносов в НАТО

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Увеличение выплат в бюджет НАТО поддерживают британцы и французы, в то время как немцы и итальянцы выступают против, показал опрос Sputnik Мнения, который был проведен перед прошедшим в Брюсселе саммитом альянса.

Повышать военные расходы считают правильным более половины жителей Британии и 44% граждан Франции. Этой точки зрения придерживаются в основном пожилые люди с высшим образованием.

В Италии и Германии, напротив, высокообразованные представители старшего поколения не одобряют роста оборонных затрат: такой взгляд разделяют более половины итальянцев и 47% немцев. С ними согласны свыше трети французов и четверть британцев.

В исследовании участвовали 3 203 человека. Опрос проводился с 21 по 25 апреля старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, — IFop.

Страны НАТО на саммите в Брюсселе 25 мая обязались составлять ежегодные планы по увеличению вклада в оборону. В них члены альянса намерены указывать, как собираются наращивать оборонные расходы до 2% от ВВП. Сейчас этот уровень инвестиций соблюдают лишь пять из 28 государств-членов организации: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Американский президент Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО делать взносы на содержание альянса в полном объеме.