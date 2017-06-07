В Китае мать и дочь пытались разбудить бегемота камнями

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Китае мать с дочкой пытались разбудить бегемота, кидая в него булыжники. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Сиань, провинция Шэньси. Женщина, пришедшая в зоопарк с ребенком, расстроилась, что животное никак на них не реагирует.

Смотрители объяснили, что гиппопотам спит. Китаянка решила разбудить его и посоветовала дочке бросить несколько камней. Другие посетители зоопарка сняли происходящее на видео.

Сообщается, что мать получила предупреждение от работников зоопарка. Ее и девочку попросили не приближаться к искусственному водоему, в котором живет бегемот.