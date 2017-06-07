Пентагон высоко отозвался о роли Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом

ДУБАЙ, 7 июн — РИА Новости. Заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман в среду вечером обсудил по телефону с главой Пентагона Джеймсом Маттисоном развитие событий в регионе, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.

"Министр обороны США высоко оценил эффективную роль королевства в борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму", — отметило агентство.

По его информации, представители двух стран заявили о дальнейшей координации для объединения усилий международной коалиции по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мавритания, Коморские острова, Мальдивы и Маврикий.