В США предъявили обвинения членам группировки российского "вора в законе"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка заявила, что предъявила обвинения членам преступной группировки во главе с российским "вором в законе" Ражденом Шулая. Документ опубликован в среду.

По версии правоохранителей, российский "вор в законе" создал в США "крупную преступную группировку от Брайтон-Бич до Лас-Вегаса, которая занималась дачей взяток, азартными играми и убийством по найму".

"Сегодня мы предъявили обвинения 33 членам организованного преступного сообщества и связанным с ним лицам из России, которые, как предполагается, причастны к множеству преступлений в стране", — заявил исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Ким.

Прокуратура уточняет, что "27 из них связаны с занимавшейся вымогательство группировкой во главе с Ражденом Шулая и Зурабом Джахашвили". По данным ведомства, Шулая, известный также как "Брат" и "Рома" — российский "вор в законе".

Обвинения предъявлены, в частности, по статьям "сговор с целью совершения заказного убийства", "вымогательство", "мошенничество", "хищения". "В частности, предъявлены обвинения предполагаемому руководителю национальной преступной группировки, это одни из первых обвинения в вымогательстве против российского "вора", — говорится в документе.