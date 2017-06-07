Россия представляет угрозу американской ПРО, считают в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия не угрожает силам противоракетной обороны США на американской территории, но представляет опасность для ПРО в других регионах, заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США Тодд Харви.

На слушаниях в конгрессе Харви заверил, что США за последние полвека "обеспечили стратегическую стабильность в плане безопасности сил (ПРО) на своей территории".

"Что же касается наших сил в региональном контексте, Россия представляет угрозу для них. И у нас есть не только право, но и обязанность обеспечивать защиту этих сил", — сказал он.

США в настоящее время развертывают системы ПРО в Европе и в Южной Корее, мотивируя это ракетными угрозами со стороны Ирана и КНДР. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность России и Китая, которые видят в этом угрозу своим стратегическим силам и стратегической стабильности в мире.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что если Северная Корея объявит о свертывании своей ядерной программы, США найдут другой предлог для расширения ПРО. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.