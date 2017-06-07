Сенат США не исключает новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США поддержал в среду дальнейшее обсуждение санкций против Ирана, в то время как лидеры обеих фракций заявили, что могут на более позднем этапе вставить в законопроект и дополнительные санкции против России.

Законопроект по санкциям против Ирана прошел промежуточное, так называемое процедурное голосование — за него в сенате было подано 92 голоса, против — семь. Для того чтобы законопроект принял силу закона, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, а также подписать президент.

Лидеры республиканцев и демократов подтвердили, что могут включить и дополнительные санкции против России. "Вполне возможно, что будут предложены санкции против России", — сказал, выступая в сенате, глава республиканского большинства Митч Макконнелл. Он пообещал подробности уже к четвергу.

Лидер демократов Чак Шумер подтвердил, что фракция меньшинства поддержит это начинание. "Мы рассчитываем, что процесс внесения поправок в законопроект приведет к серьезному пакету санкций против России", — сказал Шумер.

Санкции обсуждают ряд сенаторов, включая Майка Крэпо и Боба Коркера. "Текст поправки еще не одобрен окончательно, сенатор продолжает обсуждать его", — сказала представитель сенатора Боба Коркера Мика Джонсон, которую цитирует газета Us News And World Report.

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Сенаторы хотят включить санкции против России в другой законопроект, который напрямую с ними не связан — по санкциям против Ирана. Это делается для того, чтобы было проще провести санкции, кодификации которых противится Белый дом. Предыдущая администрация Барака Обамы, которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы санкции приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

В сенате сейчас рассматривается несколько законопроектов о санкциях против России с неясными шансами на принятие. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного, разведывательного и энергетического секторов экономики РФ. Сенатор Линдси Грэм во главе группы коллег предложил законодательно запретить президенту снимать санкции с России. Сенаторы Майк Крэпо и Шеррод Браун предложили формальную кодификацию существующих санкций администрации против РФ, чтобы затруднить их возможную отмену в будущем.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер обсуждают возможность частичного включения этих инициатив в законопроект по Ирану, уточняет Washington Post.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. США и ЕС ввели против России ряд санкций, Россия ответила собственными контрмерами.