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В мире

Аналитик рассказал, как Россия привела Израиль в замешательство

22:5607.06.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме. Архивное фотоСтарый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн — РИА Новости. Признание Россией западной части Иерусалима столицей Израиля поставило в затруднительное положение власти еврейского государства, которые, отмечая в эти дни 50-летие объединения города под своим контролем, не имеют возможности ни приветствовать инициативу РФ, ни осуждать ее, сказал РИА Новости экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Израильские власти до сих пор публично не отреагировали на заявление двухмесячной давности, в котором МИД РФ впервые сообщил, что рассматривает Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль и одновременно подтвердил признание статуса "столицы будущего палестинского государства" за Восточным Иерусалимом, который израильтяне заняли ровно полвека назад – 7 июня 1967 года.

В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом Два государства - одна надежда
© AP Photo / Oded Balilty
В Тель-Авиве прошел многотысячный митинг "Два государства - одна надежда"

"Это привело наши власти в замешательство. Что получилось? Россия относится и к Палестине как государству, и к Израилю. То есть ставит их на один уровень. Это не совсем согласуется с нынешней политикой Израиля. Израиль еще не признал Палестину как государство, и очень многие круги, особенно в правительстве, считают, что палестинского государства быть не должно", — прокомментировал Кедми отсутствие публичной реакции израильского руководства.

После публикации российского заявления в МИД Израиля заявили, что "изучают" его, а в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев по этому поводу.

"Согласиться, как-то положительно прореагировать будет означать, что нынешнее правительство позитивно говорит о том, что есть Западный и Восточный Иерусалим. Хотя официальная позиция состоит в том, что Иерусалим неделим, и он весь принадлежит Израилю. Это может привести к внутриполитическому кризису, когда правые партии обвинят правительство в том, что оно отступает от своей принципиальной линии", — сказал собеседник агентства.

"А высказаться отрицательно тоже невозможно. Ведь впервые в истории иностранное государство признает Иерусалим, по крайней мере западную его часть, столицей Израиля. Отнестись отрицательно нельзя, и положительно нельзя. Поэтому они стоят и не знают, как отреагировать. Ситуация с внутриполитической точки зрения для израильского правительства патовая", — сказал он.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые в ходе войны 1967 года у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе российское, располагаются в Тель-Авиве.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН номер 181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

Собеседник агентства говорит, что в ходе частных контактов с российскими дипломатами он озвучил идеи, которые впоследствии нашли отражение в апрельском заявлении МИД РФ.

"И в резолюции СБ ООН 242, и во всех других резолюциях на эту тему говорится о необходимости вернуться к состоянию на 5 июня 1967 года, то есть к тем линиям прекращения огня, которые были до начала Шестидневной войны. Советский Союз, а потом и Россия призывали к тому же: "Вернитесь к границам 1967 года, и это будет база для урегулирования конфликта". Но на 5 июня 1967 года Западный Иерусалим был в составе Израиля. То есть тем самым вы фактически признаете, что эта территория должна быть в составе Израиля", — пересказывает Кедми свои аргументы.

Он говорит, что в беседах с ним российские дипломаты обозначили и условия переноса посольства РФ в Западный Иерусалим из Тель-Авива, где они сейчас базируются вместе с посольствами всех других стран.

"Поскольку Россия признает Восточный Иерусалим как столицу палестинского государства, то МИД РФ считает, что, когда появится возможность открыть российское посольство в Восточном Иерусалиме, одновременно они откроют российское посольство в Западном Иерусалиме. Пока это невозможно по тем или иным обстоятельствам, российское посольство будет действовать из Тель-Авива. Вот и все — на основе взаимности и равного подхода", — сказал Кедми со ссылкой на своих собеседников, которых он не назвал по именам и должностям.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vfbmn
Будем надеяться, что Россия приведет Израиль не только в замешательство, но и в чувство в границах на 5 июня 1967 года. Палестинское государство должно быть создано, как бы ни упирался Израиль.
23:16
07.06.2017
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