В США допускают, что северокорейские ракеты могут долететь до их территории

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США допускают, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР могут достичь их территории уже сейчас, заявил глава американского агентства по ПРО вице-адмирал Джеймс Сиринг.

"Мы можем допустить, что уже сегодня КНДР может направить на США МБР, оснащенную ядерной боеголовкой", — сказал он на слушаниях в конгрессе.

Сиринг подчеркнул, что США имеют достаточно ресурсов для защиты от этой атаки.

Неделю назад КНДР испытала очередную баллистическую ракету на восточном побережье страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, хотя ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.