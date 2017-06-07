Мишель Обама рассказала, что ее супруг 8 лет носил один и тот же смокинг

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала, что ее супруг, предыдущий американский президент Барак Обама, на протяжении восьми лет носил один и тот же смокинг, сообщает издание Hollywood Reporter.

"Люди фотографируют туфли, которые я ношу, браслеты, ожерелья – но они не замечают, что на протяжении восьми лет… он (Барак Обама – ред.) носил один и тот же смокинг… одни и те же туфли", — заявила Мишель Обама на ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference.

"Он еще и гордился этим. Говорил: "Я собрался. Собрался за десять минут, а сколько времени потребовалось тебе?", — добавила она.