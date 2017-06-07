В Италии годовалый ребенок погиб после того, как мать забыла его в машине

РИМ, 7 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Жительница итальянской Тосканы оставила 16-месячную дочь в машине и ушла на работу, ребенок скончался от остановки сердца, проведя на солнце около шести часов.

Шокировавший Италию эпизод произошел в среду в городе Кастельфранко-ди-Сопра в области Тоскана. Сотрудница управы города выехала из дома, чтобы утром завезти свою дочь в ясли по дороге на работу. По какой-то причине она забыла это сделать и сразу отправилась работать, оставив ребенка в машине на парковке перед зданием в почти 30-градусную жару. Девочка провела в машине шесть часов.

Вернувшись к машине около 14.00, женщина, отправившаяся на обеденный перерыв, обнаружила дочь уже бездыханной. Ребенка при помощи дефибриллятора пытались реанимировать прохожие и коллеги женщины, а также прибывшие на место происшествия на вертолете спасатели, однако сердцебиение девочки возобновить не удалось.

Несчастную женщину уже опросили сотрудники прокуратуры и карабинеры. Итальянские СМИ отмечают, что знакомые характеризуют ее как "очень внимательную и заботливую" мать.