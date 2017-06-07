Доклад по слежке за Трампом был "непроверенным", заявил Коми

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявит конгрессу США на слушаниях по российскому вмешательству, что, несмотря на то, что попавший в прессу документ о якобы слежке российскими спецслужбами за Дональдом Трампом во время его посещения Москвы был "непроверенным", он все же принял решение предупредить президента.

"Лидеры совета по разведке считали это (обсуждение документа) важным по ряду причин – подготовить избранного президента к существованию этого материала, даже при том, что он был непристойным и непроверенным… Мы знали, что СМИ собирались публично сообщить о материале, и мы полагали, что совет не должен держать знание о материале и его неизбежной публикации в секрете от президента", — объяснил он.

Речь об анонимном документе, рассказывающем, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе. Он был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".