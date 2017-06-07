Коми заявил, что Трамп спрашивал у него о желании остаться директором ФБР

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что президент США Дональд Трамп интересовался у него, хочет ли он быть директором этого ведомства.

Восьмого июня Коми должен выступить на слушаниях в сенатском комитете по разведке. В среду на сайте комитета был размещен текст его вступительной речи.

Коми рассказал, что 27 января 2017 года был приглашен на ужин к президенту в Белый дом. "Президент начал меня спрашивать, хочу ли я оставаться директором ФБР. Я нашел это странным, поскольку ранее говорил мне дважды, что рассчитывает, что я останусь, и его заверял в этом своем намерении", — отмечает Коми.

По его словам, Трамп сказал, что "многие люди хотят занять тот пост, и что с учетом с трудностей, с которыми (Коми) пришлось столкнуться в прошлом году, он поймет желание уйти".

Трамп уволил Коми с поста директора ФБР в начале мая.