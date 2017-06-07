На борту упавшего в Мьянме военного самолета были 122 человека

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На борту военного самолета, потерпевшего крушение у берегов Мьянмы, были 122 человека, в том числе 15 детей, передает агентство Рейтер со ссылкой на армию.

По последним данным, в самолеты находились 35 военнослужащих и 14 членов экипажа. Остальные пассажиры были членами семей военных. Ранее сообщалось, что на борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Транспортный самолет Y-8-200F китайского производства вылетел из города Мьей, спустя 29 минут авиадиспетчеры потеряли связь с воздушным судном.

"Мы не знаем, что именно произошло с самолетом после потери связи", — заявил представитель службы гражданской авиации.

Поиск самолета ведется на море, кроме того, на берегу работают от 300 до 400 человек, в том числе экстренные службы, медики и пожарные.

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой).