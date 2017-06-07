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В мире

Русскоязычные британцы рассказали, за кого будут голосовать на выборах

20:5207.06.2017
0930
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasБиг Бен и здание Парламента в Лондоне, ВеликобританияБиг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Мария Табак. Единого мнения о том, за кого голосовать на всеобщих выборах, среди русскоязычных британцев нет: имеются сторонники и правящей Консервативной партии, и оппозиционных партий, а есть и те, кто принял сознательное решение не голосовать вовсе.

Плакат с изображениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина в Лондоне. 7 июня 2017
© REUTERS / Marko Djurica
Выборы в Британии: чего России ждать от Корбина и Мэй?

Парламентские выборы в Великобритании состоятся в четверг. Основная интрига — сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или хотя бы просто сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволит ей единолично сформировать кабинет министров.

"Я голосовал тактически — в моем округе шансы имеют лишь лейбористы или консерваторы. Партия либдемов, которая мне наиболее импонирует в плане своей программы, увы, в моем округе не имеет шансов. Так как правительство консерваторов намерено проводить "жесткий Брекзит" — то есть выход Британии из ЕС без наличия каких-либо соглашений — то я голосовал против тори", — поделился с РИА Новости своими соображениями аналитик по политическим рискам в частной компании в лондонском Сити Александр Кокшаров.

По его мнению, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин – слишком "левый", однако шансов стать премьером у него немного.

"Я не хочу видеть лейбористское правительство Корбина, который сдвинулся слишком уж влево в своей повестке дня, но, по опросам, оно маловероятно. Поэтому, голосуя за лейбористов, я надеюсь, что консерваторы получат меньше голосов, чем они надеялись в апреле, когда объявляли досрочные выборы. Эдакий своеобразный "щелчок по носу" премьеру Мэй", — пояснил собеседник.

За лейбористов голосует и работающий в Оксфорде биолог Григорий Рыжаков, однако, в отличие от Кокшарова, он поддерживает саму программу лейбористов.

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Isabel Infantes
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"Я голосую за лейбористов, потому что мне нравится их программа: повышение налогов для сверхбогатых и корпораций поможет уменьшить социальное неравенство, это также увеличит приток денег, необходимый для поддержки системы здравоохранения, строительства жилья для неимущих", — сказал Рыжаков.

А вот журналист Семен Довжик намерен голосовать за правящую партию.

"Я голосую за Консервативную партию, потому что я голосую против лейбористов во главе с Корбином. На сегодняшний день партия лейбористов в моих глазах — это, прежде всего, партия антисемитов, гласно или негласно поддерживающих экстремистов и террористов", — заявил он.

"Корбин и его окружение не смогут противостоять волне террора, которая уже захлестнула Британию. И, кроме того, их экономическая политика — это сплошной социалистический популизм, который быстро приведет экономику Британии к банкротству", — продолжил Довжик.

За консерваторов в итоге будет голосовать и сотрудник консалтинговой компании Александр, попросивший не указывать его фамилию.

"В принципе, либдемы мне близки по многим позициям и как альтернатива двум основным партиям, но есть пункты программы, например их жесткое противодействие расширению "Хитроу", с которыми я не могу согласиться. Поэтому придется голосовать за консерваторов, которые более дружелюбны по отношению к бизнесу", — пояснил он.

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британские спецслужбы назвали главные угрозы накануне парламентских выборов

Либерал-демократов – самую проевропейскую партию – поддерживает IT-инженер Николай Алексеенко.

"Я голосую за либерал-демократов, потому что они единственные против Brexit и предлагают повторный референдум как способ его избежать. Есть ещё "зелёные", но их не будет в моём округе. Brexit — это самый важный для меня вопрос, я воспринял его как ограничение свободы передвижения меня и моей семьи, а также угрозу моим друзьям — гражданам других стран ЕС, живущим в Британии. Я знаю, что у либдемов не будет большинства, но мне важно поддержать их позицию", — объяснил Алексеенко.

Прямо противоположного мнения придерживается Юрий, в прошлом ученый, а ныне сотрудник крупной компании. Он негативно относится к Евросоюзу, а потому из всех партий выбирает Партию независимости (UKIP).

"Мы в свое время уехали из Советского Союза не для того, чтобы жить еще в одном подобном союзе. Поэтому мы голосуем за UKIP", — сказал он.

Некоторые русскоязычные британцы предпочитают не участвовать в выборах вовсе.

"В контексте данных выборов у меня нет ощущения, что мой голос что-то изменит или на что-то повлияет, потому что просто идет перегруппировка сил", — сказала юрист, владелец собственной компании, Светлана.

"Говоря более широко, я аполитична в отношении парламентских выборов. И это проблема со многими иммигрантами. Многие иммигранты, и я в том числе, которые получают гражданство, со страной себя по-настоящему не ассоциируют. Я признаю, что я недостаточно патриотична в отношении Британии, паспорт которой у меня есть. Но я все-таки вношу свой вклад: плачу налоги, создаю рабочие места. А многие мигранты вообще не хотят ничего делать. Британии нужно менять миграционную политику", — заключила собеседница агентства.

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