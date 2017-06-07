Трамп заявил о важности борьбы с финансированием терроризма

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадой Аль Тани напомнил о важности борьбы с финансированием терроризма, сообщил в среду Белый дом.

Обвинения в финансировании терроризмы выдвигались Катару странами, которые разорвали с ним дипломатические отношения.

Также Трамп предложил помочь странам разрешить противоречия, в том числе через организации встреч в Белом доме.

"Президент подчеркнул важность того, чтобы все страны в регионе работали вместе по предотвращению финансирования террористических организаций и продвижения экстремистской идеологии. Президент подчеркнул, что единый Совет арабских стран Персидского залива и крепкое сотрудничество США с Советом важно для разгрома терроризма и продвижения региональной стабильности. Президент предложил помочь сторонам разрешить свои противоречия, в том числе через встречи в Белом доме, если это понадобится"

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути.