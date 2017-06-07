В ОАЭ заблокировали катарский телеканал beIN Sports

ДУБАЙ, 7 июн — РИА Новости. Катарский телеканал beIn Sports заблокирован в ОАЭ после разрыва дипотношений, сообщает издание The National.
Раньше телеканал назывался Al Jazeera Sport.
Доступ к сайтам beIN и Al Jazeera также закрыт.
Один из крупнейших местных телевизионных и интернет операторов —Du —прокомментировал изданию ситуацию с блокировкой beIn.
"Мы подтверждаем, что услуги beIN Sports в данный момент приостановлены. Наши сотрудники свяжутся со всеми клиентами, которых это коснулось", — заявили в компании.