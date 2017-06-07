В ОАЭ заблокировали катарский телеканал beIN Sports

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

ДУБАЙ, 7 июн — РИА Новости. Катарский телеканал beIn Sports заблокирован в ОАЭ после разрыва дипотношений, сообщает издание The National.

Раньше телеканал назывался Al Jazeera Sport.

Доступ к сайтам beIN и Al Jazeera также закрыт.

Один из крупнейших местных телевизионных и интернет операторов —Du —прокомментировал изданию ситуацию с блокировкой beIn.

"Мы подтверждаем, что услуги beIN Sports в данный момент приостановлены. Наши сотрудники свяжутся со всеми клиентами, которых это коснулось", — заявили в компании.