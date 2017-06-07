Премьер Норвегии уверена, что у России нет намерений нападать на страну

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Норвегия не думает, что у России есть намерения нападать на нее, но считает необходимым защитить свои военные базы, заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг.

"Норвегия не боится России. Наша система ПВО будет направлена на защиту наших военных баз. Норвегия — северный фланг НАТО и должна принять необходимые меры предосторожности. Россия превосходит нас по военному потенциалу, поэтому наши военные базы должны быть защищены. Однако мы не думаем, что у России есть намерение нападать на нас", — сказала она в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

По словам Сульберг, Норвегия должна обеспечить свою обороноспособность, "которая соответствовала бы характеру возможных конфликтов".

"Однако повторю, что мы не боимся Россию, не думаю, что у нее есть намерения нападать на нас. Но географически мы расположены близко к России, в случае потенциального конфликта территория Норвегии, безусловно, может представлять интерес", — добавила она.