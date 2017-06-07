Аятолла Хаменеи сравнил теракты в Тегеране со взрывами хлопушек

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил террористические нападения в Тегеране со взрывами хлопушек.

"Иранцы идут вперед, и произошедшие сегодня взрывы хлопушек ни в малейшей степени не повлияют на волю народа", — цитирует агентство Франс Пресс слова Хаменеи, который обратился к столичным студентам.

По данным иранского МВД, две группы террористов в среду одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. В результате терактов погибли 12 человек, более 40 ранены. Один из нападавших был задержан, остальные ликвидированы.