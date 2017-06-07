Гутерреш призвал объединиться в борьбе с терроризмом после теракта в Иране

ООН, 7 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после теракта в Тегеране заявил о необходимости всем странам вместе бороться с терроризмом.

"Генеральный секретарь ожидает, что ответственные за насилие будут быстро привлечены к правосудию. Все страны должны работать вместе в борьбе с терроризмом, укрепляя в то же время универсальные права и ценности мирового сообщества", — сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду.

"Генеральный секретарь самым серьезным образом осуждает теракт в мавзолее имама Хомейни и в здании парламента в Тегеране. Он выражает искренние соболезнования правительству Ирана и семьям погибших", — заявил представитель генсека.

Как сообщило МВД Ирана, в среду две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены. —0-