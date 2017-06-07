ГА ООН на следующей неделе проголосует за создание офиса по контртерроризму

ООН, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральная Ассамблея ООН может на следующей неделе проголосовать за учреждение управления всемирной организации по борьбе с терроризмом, которое, как ожидается, возглавит представитель России. Об этом РИА Новости сообщили в офисе председателя Генассамблеи.

"Формальное принятие резолюции ожидается на следующей неделе", — сообщили агентству.

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, проект бюджета "был одобрен Пятым комитетом Генеральной Ассамблеи (по административным и бюджетным вопросам — ред.), процесс приема на работу заместителя генсека продолжается".

Генсек ООН Антониу Гутерреш в конце февраля предложил Генеральной Ассамблее создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом. Решение об учреждении департамента должна принять Генеральная Ассамблея ООН. Глава контртеррористического департамента будет иметь статус заместителя генерального секретаря. Назначение на эту должность будет произведено непосредственно генсеком ООН.

В МИД РФ ранее заявляли, что рассчитывают на назначение на этот пост кандидата РФ. Накануе замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов сообщил журналистам, что "нынешний генсекретарь давал нам заверения в том, что это место за Россией". По сообщениям СМИ, новую структуру ООН может возглавить нынешний посол РФ в США Сергей Кисляк.