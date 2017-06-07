В Иране задержали пятерых подозреваемых по делу о теракте в Тегеране

Иранский полицейский у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017

Иранский полицейский у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава полиции Тегерана сообщил о задержании пяти подозреваемых после нападений в иранской столице, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

"После атаки в мавзолее аятоллы Хомейни полиция задержала пять подозреваемых. Они находятся под следствием", — заявил он.

По данным иранского МВД, две группы террористов в среду одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. В результате терактов погибли 12 человек, более 40 ранены.

Ранее сообщалось, что один из нападавших был задержан, остальные ликвидированы.