СМИ: Аваков "подписал" несуществующее безвизовое соглашение со Швейцарией

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в своем Twitter о подписании соглашения о безвизовом режиме со Швейцарией, однако на самом деле такого документа не существует. Об этом пишет "Европейская правда".

Разом із @PavloKlimkin підписали від імені України 🇺🇦зі Швейцарією 🇨🇭угоди про безвізовий режим та реадмісію. Європа стає ще ближчою! pic.twitter.com/Nbf2bnvMeH — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 7 июня 2017 г.

Как отмечает издание, министр, судя по всему, не разобрался, какой именно документ он скрепил своей подписью на встрече с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтером.

По информации журналистов, фамилия Авакова стоит под двусторонним соглашением о реадмиссии, которое не касается вопросов свободного въезда в страны Шенгенской зоны.

На той же встрече глава МИД Украины Павел Климкин подписал соглашение об упрощении визового режима, в соответствии с которым гражданам, путешествующим по паспортам старого образца, станет проще получить документы на въезд в Швейцарию. Но и оно не является "соглашением о безвизовом режиме", подчеркивают журналисты.

Они обращают внимание на то, что обладатели загранпаспортов с биометрическими данными получили право на безвизовое посещение всех стран Шенгена, в том числе и Швейцарии, еще в середине мая.

Безвизовый режим, согласованный Киевом и Брюсселем, вступит в силу 11 июня. Граждане Украины смогут находиться на территории стран Шенгенской зоны до 90 дней в течение полугода. Целью краткосрочных визитов может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях и посещение родственников. Для учебы и трудовой деятельности выезжающим потребуются отдельные разрешения.