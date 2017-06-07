Матвиенко уверена, что террористам не удастся запугать иранский народ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду направила телеграмму спикеру парламента Ирана Али Лариджани, в которой выразила уверенность, что террористам не удастся запугать иранский народ.

Как ранее сообщило МВД Ирана, две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены.

"Решительно осуждая это чудовищнее преступление, твердо уверены, что террористам не удастся запугать иранский народ, а исполнители и заказчики этого злодеяния не смогут уйти от возмездия", — говорится в телеграмме.

Она подчеркнула, что варварское преступление террористов, направленное против избранных иранским народом депутатов Собрания исламского совета, против символа иранской государственности, а, значит, и против всего иранского народа, "потрясает своей циничностью и жестокостью".

Матвиенко выразила искренние соболезнования в связи с жертвами в результате теракта, "совершенного в самом сердце столицы Ирана".