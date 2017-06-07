Трамп в среду объявит план по улучшению инфраструктуры США на $1 трлн

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду представит свое видение бюджетных инвестиций в американскую инфраструктуру в размере 200 миллиардов долларов, вложения могут быть увеличены до 1 триллиона долларов за счет заимствований и частных инвесторов, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент во время речи в Цинциннати, Огайо представит свое видение по восстановлению инфраструктуры Америки, критической основы президентской повестки дня, исполнение которой будет способствовать созданию рабочих мест и стимулированию американской экономики", — говорится в сообщении.

"Президент предназначил 200 миллиардов долларов в своем бюджете на инфраструктуру, которая может быть усилена инвестициями до 1 триллиона долларов в наши полуразрушенные системы (инфраструктуры)", — отмечается там же.

Средства будут направляться на четыре категории проектов – поддающиеся реновации проекты, Управление воздушным движением (диспетчерам), инвестиции в которое будут усилены грантами и кредитами, сельское хозяйство, инфраструктура сельских регионов.

За счет этих изменений время для реализации этих инфраструктурных проектов сократится с 10 до 2 лет, резюмирует Белый дом.