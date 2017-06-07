Выборы в Британии: чего России ждать от Корбина и Мэй?

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости. "Доверяй, но проверяй", "говори, но будь осторожен", "будь начеку": в последнее время британские лидеры немногословны в оценках своей российской политики.

Это и понятно — выборы проходят в обстановке всеобщей нервозности из-за терактов в Манчестере и Лондоне, и внимание англичан сейчас сосредоточено на собственных проблемах.

Тем не менее, считает британский эксперт, главный редактор парламентского журнала Politics First Маркус Пападопулос, победа на выборах лейбористов под руководством Джереми Корбина могла бы пойти России на пользу.

"Победа Корбина обеспечила бы свежий и более конструктивный подход к отношениям Британии и России, дала бы возможность уйти от глубоких предубеждений в отношении России и русских, которые столетиями были отличительной чертой консервативной партии. Мистер Корбин давно восхищается русскими, в особенности тем, как они вынесли ужасы нацизма и в конечном итоге победили", — сказал Пападопулос РИА Новости.

Победа лейбористов — хотя такая перспектива маловероятна и обсуждается лишь теоретически — сулит Великобритании большие перемены – смену правительства и политических курсов.

Ситуация накануне выборов



Восьмого июня граждане страны выберут политическую силу, которая сформирует новое правительство. Консерваторы под руководством премьер-министра Терезы Мэй, которая призывала "быть осторожным" с Россией, долгое время лидировали в опросах предпочтений избирателей.

По данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская партия — на 35% голосов, что, если верить опросам, обеспечивало консерваторам устойчивый отрыв по меньшей мере в 9%.

После теракта в Манчестере 22 мая, расклад сил изменился — правящая партия стала терять голоса, а находящиеся в оппозиции лейбористы, напротив, стремительно набирать. Вечером 3 июня произошел новый теракт, уже в Лондоне, в результате которого погибли семь человек и 48 получили ранения.

Выборы 2015 года были триумфальными для Консервативной партии, которая, вопреки прогнозам, получила абсолютное большинство в парламенте: 330 мест при 326 необходимых для единоличного правления. Таким образом, чтобы упрочить свои позиции, консерваторам на этих выборах нужно получить сейчас еще больше мест. Но если до череды терактов консерваторы были уверены в своих позициях на выборах, которые сами же и назначили, то события последних дней эти позиции серьезно подкосили и заставили тори беспокоиться.

Консерваторы о России, США и Brexit



В предвыборной программе консерваторов, так называемом манифесте, названы пять основных пунктов, беспокоящих современную Британию: это необходимость укрепить экономику, Brexit, как ни странно – борьба с социальным расслоением общества, стареющее население и скорость технологического развития. Вопросы взаимодействия с Россией консерваторов сейчас беспокоят отнюдь не в первую очередь, тем не менее линию их поведения в этом вопросе проследить несложно.

Еще в январе, находясь с визитом в США, Мэй говорила так: "Когда речь заходит о России, то зачастую мудрым было бы вспомнить пример президента Рейгана (президент США Рональд Рейган), который, в ходе переговоров со своим оппонентом Михаилом Горбачевым частенько следовал поговорке: доверяй, но проверяй". Своему новому американскому коллеге Дональду Трампу Мэй посоветовала "взаимодействовать" с Россией, но "быть начеку".

В конце апреля глава МИД Борис Джонсон подчеркивал, что Великобритания не намерена признавать "незаконную аннексию" Крыма, что она поддерживает действия США в Сирии и не боится Brexit.

"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран и отказываемся признавать незаконную аннексию Россией Крыма", — говорил он. Здесь позиция нынешнего правительства тоже понятна.

Что же касается США, то в целом британские СМИ упрекают Мэй в чрезмерно доброжелательном отношении к Трампу. Великобритания сотрудничает с США по множеству направлений, в частности делится разведданными; участвует в борьбе с террористами в Сирии и Ираке.

"Вы знаете, что с США нас связывают очень особые отношения, это самые важные во всем мире для нас отношения в вопросе безопасности… Мы продолжаем работать вместе, и мы верим, что наши отношения с США помогают нам обеспечивать общую безопасность всех нас", — говорила ранее Мэй.

Позиция консерваторов по Brexit – сейчас это одна из самых болевых точек — тоже очевидна: в процессе "развода" с Европейским союзом консервативное правительство обещает избирателям обеспечить как можно больше преимуществ с наименьшим ущербом.

Мэй от лица партии сделала интересное с технической точки зрения заявление, сказав, что "отсутствие соглашения по Brexit лучше, чем плохое соглашение".

Начало переговоров о выходе Великобритании из ЕС запланировано на 19 июня. В общении с избирателями Мэй не скрывает, что этот шаг будет подразумевать выход из состава единого рынка, Таможенного союза ЕС и замену всего корпуса действующего в Соединенном Королевстве европейского законодательства на британские законы (так называемый Великий законопроект об отмене).

Что думают лейбористы



Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявлял, что в случае победы на парламентских выборах 8 июня его партия "будет работать в направлении прекращения конфронтации с Россией".

Он считает, что необходимо поддерживать диалог с РФ с тем, чтобы "сократить риск международного конфликта". Лейбористы – это сказано в их предвыборном манифесте – в диалоге с Россией будут настаивать на соблюдении законов и прав человека.

Упрекнуть Корбина в дружбе с Трампом пока нельзя, он считает, что президент США своими высказываниями не добавляет миру спокойствия и безопасности.

"Мне кажется, что новый президент США только добавляет опасности (к тем уже имеющимся угрозам, с которыми сталкивается мировое сообщество)", — отмечал Корбин ранее.

По мнению политика, Трамп форсирует гонку вооружений, а военные интервенции "не повышают безопасности" в мире. Кроме этого, он пообещал в случае победы на выборах вывести войска из Афганистана и Ирака.

"Я не пацифист. Я признаю, что военные действия в рамках международного права и в качестве крайней меры в определенных обстоятельствах необходимы… но это далеко от тех однобоких войн и интервенций, которые в последнее время стали практически рутинным делом", — заявлял он.

В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует в политических предпочтениях избирателей лишь с небольшим преимуществом, разрыв между консерваторами и лейбористами составляет всего от 4 до 9% голосов.

В течение среды будут опубликованы свежие данные опросов ComRes, ICM, Kantar Public и YouGov. Как ожидается, они несколько прояснят картину электоральных предпочтений британских избирателей.