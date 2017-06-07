Российско-литовское сотрудничество загнано в тупик, считает посол РФ

ВИЛЬНЮС, 7 июн — РИА Новости. Посол России в Литве Александр Удальцов перед предстоящим мероприятием "День русской культуры в Вильнюсе" дал интервью русскоязычным литовским СМИ, в нем он заявил, что сотрудничество между Россией и Литвой загнано в тупик.

"К сожалению, никаких позитивных подвижек в отношениях между нашими странами уже несколько лет не наблюдается. Определенные надежды на их вывод из застоя, связанные с избранием нового состава Сейма и утверждением нового правительства Литвы, к сожалению, также не оправдались. Скорее наоборот, мы с сожалением фиксируем даже рост антироссийского градуса в политике Литвы. Усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик", — сказал в интервью Удальцов.

Он добавил, что в течение последних нескольких недель в Литве состоялись две конференции российской оппозиции, началось строительство забора на границе с Калининградской областью, принято окончательное решение о закрытии еще одной русской школы в Вильнюсе, сделана попытка обвинить дипломатов РФ в ведении разведывательной деятельности.

"За последние три года товарооборот между нашими странами сократился в четыре раза. Правда, в первом квартале этого года наметилась позитивная подвижка – после длительного трехгодичного спада объем российско-литовского товарооборота вырос на 12,6%, произошло это, в основном, за счет значительного увеличения поставок в Литву российских энергоносителей", — добавил он.

По его словам, не продвигается вопрос развития двусторонней договорно-правовой базы. "Речь идет о межправсоглашениях о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, о межрегиональном и приграничном сотрудничестве, о прямом железнодорожном сообщении. Не доводятся до финала даже те договоры, интерес к заключению которых проявляла в первую очередь сама Литва", — сказал он.

Удальцов в очередной раз подчеркнул, что Россия открыта для широкого и разностороннего взаимодействия во всех сферах и областях.

"День русской культуры в Вильнюсе" состоится 11 июня в воскресенье.