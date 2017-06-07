Берлускони рассказал, кого хочет видеть новым премьером Италии

РИМ, 7 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Лучшим возможным кандидатом на пост премьера Италии является нынешний руководитель европейского Центробанка Марио Драги, хотя он и не собирается оставлять эту должность, считает экс-премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

"Я полагаю, что (бывший глава правительства Маттео) Ренци хочет вернуться в кресло премьера, выиграв выборы. Мы, само собой, сделаем все возможное, чтобы этого избежать, потому что их хотим выиграть мы и привести в правительственный дворец Киджи нашего кандидата", — заявил он в интервью газете il Quotidiano.

Сейчас нижняя палата итальянского парламента рассматривает законопроект, который вводит в стране пропорциональную избирательную систему с 5-процентным заградительным барьером. Одним из инициаторов реформы является Ренци, который после победы на праймериз Демократической партии фактически является демократическим кандидатом на пост премьера.

"Это мое правительство добилось для Марио Драги руководящего поста в Европейском центробанке, и я ни разу не пожалел об этом выборе. Он стал бы отличным премьером, но я не думаю, что он заинтересован в том, чтобы оставить свою роль в Европе", — сказал Берлускони.

В настоящее время пост премьера Италии занимает Паоло Джентилони.

Говоря о перспективе досрочных парламентских выборов в Италии, бывший премьер подчеркнул, что не видит в этом опасности, так как "выборы являются физиологией демократической системы". Патологией же Берлускони назвал тот факт, что последнее правительство, избранное именно народом, Италия получила в 2008 году.

Утверждение новой избирательной системы в Италии, по мнению аналитиков, не только оставит за бортом малые политические силы страны, но и приблизит проведение досрочных выборов, которые могут состояться уже в сентябре — за полгода до конца полномочий нынешних властей.

Глава ЕЦБ Марио Драги родился в Риме в 1947 году. С 2005 по 2011 год он был руководителем Центробанка Италии. В Риме он изучал экономику, в США защитил кандидатскую диссертацию, затем работал во Флоренции заведующим кафедрой экономики и денежной политики. С 2004 по 2005 год Драги был управляющим директором и вице-президентом Goldman Sachs International в Лондоне.