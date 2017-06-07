Эмир Кувейта обсудил с руководством ОАЭ конфликт вокруг Катара

ДУБАЙ, 7 июн — РИА Новости. Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, который в среду прибыл с визитом в ОАЭ, провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби и правителем Дубая во дворце в Дубае, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.

Встреча прошла в присутствии других высокопоставленных эмиратских лиц, включая главу МВД и министра иностранных дел и международного сотрудничества.

Подробности переговоров пока не приводятся.

В понедельник ОАЭ вслед за Саудовской Аравией и Бахрейном разорвали дипотношения с Катаром, прекратили с ним всякое сообщение и запретили катарским подданным находиться на территории ОАЭ за его "поддержку террористических организаций".

Во вторник вечером эмир Кувейта вернулся из Саудовской Аравии, где встретился с саудовским монархом в рамках посреднических усилий по нормализации отношений Эр-Рияда с Дохой. После этого в арабских СМИ появилась информация, будто саудовская сторона передала кувейтскому правителю послание к Катару, в котором содержалось десять требований для урегулирования конфликта. В их числе называлось требование незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций ХАМАС и "Братья-мусульмане". Однако позднее эта информация была опровергнута.