ФБР: увольнение Коми не повлияло на расследование "вмешательства России"

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Увольнение Джеймса Коми с должности директора ФБР никак не отразилось на расследовании ведомства по делу о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США, заявил исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

"Я уже отвечал и отвечу сейчас, что ФБР расследовало и продолжает проводить "российское расследование", а теперь с участием спецпрокурора, соответствующим и беспрепятственным образом до увольнения директора Коми и после того, как он ушел", — сказал Маккейб на слушаниях в комитете сената по разведке, посвященным "вмешательству РФ".

Президент США Дональд Трамп уволил Коми в мае, обвинив его в неэффективной работе. Противники Трампа усмотрели в этом желание главы государства помешать расследованию, которое ведет ФБР.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".