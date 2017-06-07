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Снять политическое напряжение: Трамп выдвинул кандидата на пост главы ФБР

19:1507.06.2017
(обновлено: 19:22 07.06.2017)
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© AFP 2017 / Stephen Jaffe, Jose RomeroКандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй. Архивное фотоКандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Stephen Jaffe, Jose Romero

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего замглавы минюста США Кристофера Рэя. Эту кандидатуру Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми. Эксперты и СМИ видят причину такого решения во внушительном послужном списке Рэя, в лояльности к республиканцам, "закаленности в политических баталиях" и стремлении Трампа снять политическое напряжение внутри страны.

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Трамп не намерен мешать бывшему главе ФБР давать показания в конгрессе
"Я выдвину Кристофера Рэя, человека с безупречными рекомендациями, на пост нового директора ФБР", — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter в среду ранним утром.

Два представителя администрации заявили Washington Post, что Рэй – компромиссный выбор для Трампа. Он успешный адвокат в области уголовного права, его навыки были высоко оценены в министерстве юстиции, при защите губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, напомнили они.

Выдвижение Рэя на пост директора ФБР – попытка Трампа снять напряженность, связанную с отставкой бывшего главы ведомства, в частности, полагает CNBC, и добавляет, что этот кандидат сможет "смягчить страхи агентов ФБР, которые волновались, что Трамп попытается ослабить или политизировать ФБР".

За день до часа "Х"

Трамп сделал свой выбор во вторник, согласно источникам телеканала. Рэй выиграл номинацию у Джона Пистоула, который до своего назначения на должность ректора Университета Андерсон в Индиане три года назад был заместителем директора ФБР и известен жесткой манерой руководства в Управлении транспортной безопасности США.

Найджел Фарадж. Архивное фото
© РИА Новости / Марк Хирст
ФБР не связывалось с Фараджем по вопросу связей кампании Трампа с Россией
Такое решение Трамп принял за день до того, как отставник Коми выступит в конгрессе по якобы российскому вмешательству в выборы в кампании 2016-2017.

Ранее министерство внутренней безопасности США и директор национальной разведки обвинили Россию в целенаправленных попытках повлиять на исход выборов в США с помощью кибератак. Спецслужбы США неоднократно намекали, что Россия поддерживает кандидатуру республиканца Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин впоследствии заявил, что утверждения о том, что для Москвы Дональд Трамп является фаворитом, — это способ политической борьбы и манипулирования общественным мнением. Путин сказал также, что Москва будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ.

Коми, которого Трамп отправил в отставку "по утере доверия", ранее обвинил президента через СМИ в том, что тот призывал его прекратить расследование в адрес экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию. Некоторые СМИ, в частности журнал Hill со ссылкой на свои источники, сообщали, что демократы уже готовятся запустить процедуры импичмента президента из-за этого скандала.

Вероятно, что свидетельские показания Коми станут подспорьем. В частности, телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что экс-директор ФБР намерен в конгрессе 8 июня обвинить Трампа во лжи. Коми заявит, что никогда не говорил президенту Дональду Трампу об отсутствии расследования в адрес главы государства. Трамп не раз, в свою очередь, заявлял об отсутствии расследования на его счет.

Кристально чистый кандидат

Трамп в новой серии Симпсонов предложил уволенному главе ФБР помириться
© кадр из мультфильма "Симпсоны"
Трамп в новой серии "Симпсонов" предложил уволенному главе ФБР помириться
Американские СМИ и эксперты называют кандидата на пост главы ФБР прокурором с прекрасным бэкграундом, "закаленным юристом в политических баталиях" (согласно Washington Post).

Кристофер Ашер Рэй родился в 1967 году. Он получил юридическое образование в Йельском университете, после окончания которого работал помощником судьи в Апелляционном суде четвертого округа США. В 1993 году Рэй начал заниматься частной юридической практикой в Атланте (штат Джорджия). С 1997 году работал в офисе федерального прокурора США по Северному округу штата Джорджия.

В его биографии особенно примечательны два случая. Один связан с крупнейшим финансовым скандалом в мировой истории – так называемым делом Enron. До начала громкого расследования американского минюста в этой компании работало около 22 тысячи сотрудников в 40 странах мира. Она была одной из ведущих в мире компаний в таких областях, как производство электроэнергии, транспортировка газа, газоснабжение, связь и целлюлозно-бумажное производство.

В 2001 года Рэй вошел в администрацию президента США Джорджа Буша-младшего. Был сначала назначен помощником заместителя генерального прокурора США, в сентябре 2001 года — главным помощником заместителя генерального прокурора США. Именно Рэю приписывают успех расследования Enron и в нем эксперты видят причину карьерного взлета.

Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Белый дом не комментирует сообщения о проверке ФБР Кушнера
Под его началом в 2001 году в расследовании Enron были выявлены многочисленные случаи фальсификация отчётности, вводившей в заблуждение инвесторов, вскрыто использование различных финансовых и офшорных схем с созданием многочисленных юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорных зонах. В 2003 году президент Джордж Буш-младший назначил Кристофера Рэя заместителем генерального прокурора США.

Республиканское братство

Уже после отставки (в 2005 году он вернулся к частной юридической практике, став партнером в фирме King&Spalding) Рэй представлял бывшего кандидата в президенты США от Республиканской партии губернатора Нью-Джерси Криса Кристи.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov
ФБР расследует дело о попытке кибератаки на компанию Трампа
Рэй выступал в качестве личного адвоката политика во время скандала Bridgegate. Властей штата тогда обвиняли в умышленном перекрытии нескольких полос движения на мосту Джорджа Вашингтона в районе города Форт-Ли, которое привело к крупному затору. По версии обвинения, это было сделано властями, чтобы навредить мэру города и политическому оппоненту Кристи. И Рэй "закалился" в этих баталиях, считает CNBC.

У Кристи с Рэем дружеские отношения еще со времен работы в американском минюсте, согласно СМИ. Кристи — один из немногих республиканцев, который отказался от президентской гонки в пользу Дональда Трампа в феврале 2016 года, заявив, что его шансы на победу самые внушительные.

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