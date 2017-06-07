Лавров и Зариф обсудили ситуацию вокруг Катара

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого стороны обсудили кризис в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"В связи с кризисной ситуацией в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств С. В. Лавров и М. Д. Зариф призвали все заинтересованные стороны к диалогу в целях выработки взаимоприемлемых решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива, консолидации усилий в борьбе с терроризмом", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий. Иордания объявила о понижении уровня своего диппредставительства в Дохе. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.