В Индии голодная коза сжевала купюры почти на $1000

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Индийский фермер забыл покормить козу и пожалел об этом: изголодавшееся животное сжевало 31 купюру на сумму 62 тысячи рупий (962 доллара), передает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в понедельник с фермером Сарвешем Кумар Палом, проживающим в деревне в индийском штате Уттар-Прадеш. Не ожидавший подвоха фермер собирался купить кирпичей на сумму в 66 тысяч рупий и положил все деньги в карман брюк.

Пока Пал принимал водные процедуры в ванной, его голодная коза решила полакомиться банкнотами. Животное так увлеклось процессом, что сжевало 31 купюру общей суммой в 62 тысячи рупий (около 55 тысяч рублей).

У фермера остались лишь две банкноты по две тысячи рупий, использовать которые уже невозможно. О дальнейшей судьбе козы не сообщается.