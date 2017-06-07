"Джил, это мой колл". Песков пошутил над перебившей его журналисткой CNN

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил с перебившей его журналисткой CNN во время своего традиционного ежедневного общения с прессой.

Журналистка телеканала поинтересовалась у Пескова о действиях российских хакеров, хотя чуть ранее пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения CNN о том, что Вашингтон заподозрил "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, и назвал эту информацию "очередной ложью и фейком".

Песков начал отвечать снова на этот вопрос, но журналистка его перебила, спросив его мнение по поводу высказываний о контроле над интернетом.

"Джил, это мой конференц-колл, а не ваш", — пошутил Песков и продолжил отвечать на вопрос.

Взлом агентства и международный скандал

Ранее на сайте Катарского агентства новостей QNA появилась речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом информагентство Катара является единственным СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, имеющая отношения к властям эмирата.

Официальный представитель катарского МИД заявил, что сайт агентства взломали хакеры и что опубликованая ими речь не имеет никакого отношения к лидеру эмирата. Вернуть контроль над страницей агентства в сети удалось через четыре часа после ее взлома. При этом попытки взломать страницы и микроблоги агентства в социальных сетях продолжались в течение всего дня.

Вскоре после этого Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Несмотря на официальное заявление о хакерской атаке, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.

© REUTERS / Stringer Вывеска Информационного агентства Катара в Дохе © REUTERS / Stringer Вывеска Информационного агентства Катара в Дохе

И снова ищут "русский след"

Телеканал CNN со ссылкой на неназванные официальные лица США утверждает, что целью кибератаки было создание напряженности между Соединенными Штатами и их союзниками, в частности Катаром. При этом телеканал заявил, что Вашингтон подозревает во взломе "русских хакеров". Каких-либо подтверждений этому CNN не привел.

На последний факт обратил внимание и глава МИД России Сергей Лавров.

"Я думаю, что CNN, как и некоторые другие СМИ, не вполне достойные носить это звание и являющиеся скорее "средствами массовой дезинформации", — они только и ждут какой-нибудь истории "с душком" или какого-то скандала, чтобы тут же автоматом, без какого-либо доказательства зачислить этот эпизод в разряд прегрешений российской стороны, "российских хакеров" или кого-то еще, связанного с Российской Федерацией", — сказал министр.

В российском посольстве в Катаре РИА Новости сообщили, что Доха официально не обращалась к дипмиссии по поводу якобы причастности хакеров из России к возникновению скандала между Катаром и арабскими странами.

Одно из звеньев антироссийской кампании

Как заявил РИА Новости руководитель Центра Российского Института Стратегических Исследований по связям с общественностью и СМИ Игорь Пшеничников, информация о якобы совершенном "российскими хакерами" взломе агентства новостей Катара является провокацией, призванной опорочить Россию и выбить ее из процесса ближневосточного урегулирования.

Эксперт полагает, что этот информационный "вброс" следует рассматривать "как одно из звеньев антироссийской кампании, которую ведут Соединенные Штаты".

"То же самое мы слышали относительно вмешательства России в американские выборы. Аналогичные обвинения в адрес РФ прозвучали недавно в том контексте, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Македонии. Была информация о том, что российские хакеры каким-то образом пытаются влиять на парламентские выборы в Германии", — указал собеседник.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в электоральный процесс, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".