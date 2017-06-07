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В мире

"Джил, это мой колл". Песков пошутил над перебившей его журналисткой CNN

18:4907.06.2017
(обновлено: 19:08 07.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил с перебившей его журналисткой CNN во время своего традиционного ежедневного общения с прессой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков о "русском следе" в Катаре: информация CNN не привязана к реальности
Журналистка телеканала поинтересовалась у Пескова о действиях российских хакеров, хотя чуть ранее пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения CNN о том, что Вашингтон заподозрил "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, и назвал эту информацию "очередной ложью и фейком".

Песков начал отвечать снова на этот вопрос, но журналистка его перебила, спросив его мнение по поводу высказываний о контроле над интернетом.

"Джил, это мой конференц-колл, а не ваш", — пошутил Песков и продолжил отвечать на вопрос.

Взлом агентства и международный скандал

Вид города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Дрессировка Катара: Саудовская Аравия наказывает эмират за его амбиции
Ранее на сайте Катарского агентства новостей QNA появилась речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом информагентство Катара является единственным СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, имеющая отношения к властям эмирата.

Официальный представитель катарского МИД заявил, что сайт агентства взломали хакеры и что опубликованая ими речь не имеет никакого отношения к лидеру эмирата. Вернуть контроль над страницей агентства в сети удалось через четыре часа после ее взлома. При этом попытки взломать страницы и микроблоги агентства в социальных сетях продолжались в течение всего дня.

Зарубежные страны. Катар
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Охи в Дохе. Соседи объявили Катар "страной-изгоем"
Вскоре после этого Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Несмотря на официальное заявление о хакерской атаке, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.

© REUTERS / StringerВывеска Информационного агентства Катара в Дохе
© REUTERS / Stringer
Вывеска Информационного агентства Катара в Дохе

И снова ищут "русский след"

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Загадочные "РХ" сумели оставить "метку" даже в Катаре. ФБР отдыхает
Телеканал CNN со ссылкой на неназванные официальные лица США утверждает, что целью кибератаки было создание напряженности между Соединенными Штатами и их союзниками, в частности Катаром. При этом телеканал заявил, что Вашингтон подозревает во взломе "русских хакеров". Каких-либо подтверждений этому CNN не привел.

На последний факт обратил внимание и глава МИД России Сергей Лавров.

"Я думаю, что CNN, как и некоторые другие СМИ, не вполне достойные носить это звание и являющиеся скорее "средствами массовой дезинформации", — они только и ждут какой-нибудь истории "с душком" или какого-то скандала, чтобы тут же автоматом, без какого-либо доказательства зачислить этот эпизод в разряд прегрешений российской стороны, "российских хакеров" или кого-то еще, связанного с Российской Федерацией", — сказал министр.

В российском посольстве в Катаре РИА Новости сообщили, что Доха официально не обращалась к дипмиссии по поводу якобы причастности хакеров из России к возникновению скандала между Катаром и арабскими странами.

Одно из звеньев антироссийской кампании

Здание телеканала CNN
© Flickr / Ayushπ
CNN в Катаре запустил "русскую утку". США снова обвинили Москву
Как заявил РИА Новости руководитель Центра Российского Института Стратегических Исследований по связям с общественностью и СМИ Игорь Пшеничников, информация о якобы совершенном "российскими хакерами" взломе агентства новостей Катара является провокацией, призванной опорочить Россию и выбить ее из процесса ближневосточного урегулирования.

Эксперт полагает, что этот информационный "вброс" следует рассматривать "как одно из звеньев антироссийской кампании, которую ведут Соединенные Штаты".

"То же самое мы слышали относительно вмешательства России в американские выборы. Аналогичные обвинения в адрес РФ прозвучали недавно в том контексте, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Македонии. Была информация о том, что российские хакеры каким-то образом пытаются влиять на парламентские выборы в Германии", — указал собеседник.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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США хотят выбить РФ из ближневосточного урегулирования, считает политолог
Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в электоральный процесс, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Повседневная жизнь
Политическая хиромантия. Где Запад находил "руку Кремля"
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