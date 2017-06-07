"Джил, это мой колл". Песков пошутил над перебившей его журналисткой CNN

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил с перебившей его журналисткой CNN во время своего традиционного ежедневного общения с прессой.
Песков начал отвечать снова на этот вопрос, но журналистка его перебила, спросив его мнение по поводу высказываний о контроле над интернетом.
"Джил, это мой конференц-колл, а не ваш", — пошутил Песков и продолжил отвечать на вопрос.
Взлом агентства и международный скандал
Официальный представитель катарского МИД заявил, что сайт агентства взломали хакеры и что опубликованая ими речь не имеет никакого отношения к лидеру эмирата. Вернуть контроль над страницей агентства в сети удалось через четыре часа после ее взлома. При этом попытки взломать страницы и микроблоги агентства в социальных сетях продолжались в течение всего дня.
Несмотря на официальное заявление о хакерской атаке, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.
И снова ищут "русский след"
На последний факт обратил внимание и глава МИД России Сергей Лавров.
"Я думаю, что CNN, как и некоторые другие СМИ, не вполне достойные носить это звание и являющиеся скорее "средствами массовой дезинформации", — они только и ждут какой-нибудь истории "с душком" или какого-то скандала, чтобы тут же автоматом, без какого-либо доказательства зачислить этот эпизод в разряд прегрешений российской стороны, "российских хакеров" или кого-то еще, связанного с Российской Федерацией", — сказал министр.
В российском посольстве в Катаре РИА Новости сообщили, что Доха официально не обращалась к дипмиссии по поводу якобы причастности хакеров из России к возникновению скандала между Катаром и арабскими странами.
Одно из звеньев антироссийской кампании
Эксперт полагает, что этот информационный "вброс" следует рассматривать "как одно из звеньев антироссийской кампании, которую ведут Соединенные Штаты".
"То же самое мы слышали относительно вмешательства России в американские выборы. Аналогичные обвинения в адрес РФ прозвучали недавно в том контексте, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Македонии. Была информация о том, что российские хакеры каким-то образом пытаются влиять на парламентские выборы в Германии", — указал собеседник.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".