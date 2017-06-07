Политолог: поддержка Турцией Катара может ухудшить ее отношения с США

АНКАРА, 7 июн — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция в катарском кризисе занимает позицию, близкую к Катару, что может осложнить турецко-американские отношения, заявил РИА Новости глава Института энергетических рынков и политики (Анкара) Волкан Оздемир.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.

"Катар имеет тесные политические и торговые отношения с Турцией, поэтому она в этом кризисе занимает позицию, более близкую к Катару, чем к Саудовской Аравии. Но как Катар сможет выдерживать нынешнее давление и до какой степени Турция готова его поддерживать – это вопрос. Политика сближения США с Ираном времен экс-президента США Барака Обамы закончилась, и я вижу со стороны нынешней американской администрации поддержку Саудовской Аравии. Поэтому если Турция будет оказывать слишком выраженную поддержку Катару, это может внести напряженность в турецко-американские отношения", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Катар является крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа. "Кризис может негативно повлиять на энергетический сектор, породить сложную ситуацию в секторе природного газа и повысить цены на сырье. Поэтому потенциально от этого кризиса могут выиграть США и Россия", — добавил Оздемир.