Катар заявил, что не обвинял "российских хакеров" в атаке на информагенство

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Утверждения о причастности "российских хакеров" к атаке на катарское информагентство не исходили от официальных источников в Катаре, говорится в заявлении посольства Катара в России, поступившем в среду в распоряжение РИА Новости.

"В последнее время Государство Катар подвергается активной информационной атаке. Информация о причастности российских хакеров к взлому сайта катарского новостного агентства, переданная американским телеканалом CNN, не исходила ни из одного официального катарского источника", — говорится в тексте заявления посольства Катара в Москве.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе. Телеканал утверждал со ссылкой на неназванные официальные лица в США, что целью взлома было создание напряженности между США и их союзниками, в частности Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

В посольстве РФ в Катаре РИА Новости сообщили, что Доха официально не обращалась к дипмиссии по поводу предполагаемой причастности хакеров из России к возникновению скандала между Катаром и рядом арабских стран.