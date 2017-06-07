В ЛНР в боях с украинскими силовиками получили ранения три ополченца

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (55)

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Три ополченца Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранены в результате боестолкновения с украинскими силовиками в районе населенного пункта Желобок в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики начали наступление в районе села Желобок в Донбассе.

"В результате боестолкновений в районе населенного пункта Желобок ранения получили трое военнослужащих Народной милиции ЛНР", — сказал Марочко.

В оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что погибших со стороны Народной милиции нет.