Смена эмира в Катаре может устроить все стороны, считает эксперт

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Смена катарского эмира может устроить все заинтересованные стороны конфликта, считает Директор Института азиатских исследований Казахстана Султан Акимбеков.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий. Иордания объявила о понижении уровня своего диппредставительства в Дохе. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами исламских стран в Эр-Рияде подверг серьезной критике Иран, обвинив его в поддержке терроризма и властей Сирии.

Эксперт предположил, что, "может быть, Катар был как бы принесен в жертву Саудовской Аравии и другим суннитским странам с целью подтвердить твердость намерений Вашингтона (в отношении Ирана)".

"Понятно, что Саудовская Аравия готова к любым жертвам, если США все же займут более жесткую позицию против Ирана…, но саудиты при этом также хотели бы встречных шагов со стороны американцев", — сказал Акимбеков РИА Новости.

По словам эксперта, "также вполне вероятно, что если кто-то из стран Залива и поддерживал ранее ИГ* в Сирии и Ираке, то теперь они могут сохранить лицо и выйти из этой ситуации, крайним теперь будет Катар".

Он отметил, что "если даже допустить, что они (США) жертвуют Катаром, то это только с тактической точки зрения". "Потому что любой следующий катарский эмир будет в первую очередь лоялен США. А Вашингтону всегда надо будет иметь в регионе противовес Саудовской Аравии, которая, в свою очередь, сегодня является противовесом Ирану. Причем, вполне возможно, что "следующий эмир" это не фигура речи, в семье (эмира) аль-Тани немало родственников, как немало и желающих сменить нынешнее руководство. Очевидно, что смена эмира как раз и может устроить все заинтересованные стороны", — подчеркнул Акимбеков.

По его словам, "возможно, что нынешняя кампания против Катара и стала таким встречным шагом со стороны США (по отношению к Саудовской Аравии)". "Конечно, катарский эмир мог сам перейти некоторую черту, когда слишком тесно сблизился с Ираном. Кроме того, уже после начала конфликта 5 июня выяснилось, что Катар заплатил 1 миллиард долларов ИГ* в обмен на 26 членов королевской фамилии, которые были захвачены во время охоты в южном Ираке… Выплата такой суммы ИГ* в тот момент, когда те же США ведут с ними войну в Ираке и Сирии, выглядит явным перебором", — сказал Акимбеков.

*Террористическая организация, запрещенная в России