Смена эмира в Катаре может устроить все стороны, считает эксперт

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Смена катарского эмира может устроить все заинтересованные стороны конфликта, считает Директор Института азиатских исследований Казахстана Султан Акимбеков.
Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.
Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами исламских стран в Эр-Рияде подверг серьезной критике Иран, обвинив его в поддержке терроризма и властей Сирии.
Эксперт предположил, что, "может быть, Катар был как бы принесен в жертву Саудовской Аравии и другим суннитским странам с целью подтвердить твердость намерений Вашингтона (в отношении Ирана)".
"Понятно, что Саудовская Аравия готова к любым жертвам, если США все же займут более жесткую позицию против Ирана…, но саудиты при этом также хотели бы встречных шагов со стороны американцев", — сказал Акимбеков РИА Новости.
По словам эксперта, "также вполне вероятно, что если кто-то из стран Залива и поддерживал ранее ИГ* в Сирии и Ираке, то теперь они могут сохранить лицо и выйти из этой ситуации, крайним теперь будет Катар".
По его словам, "возможно, что нынешняя кампания против Катара и стала таким встречным шагом со стороны США (по отношению к Саудовской Аравии)". "Конечно, катарский эмир мог сам перейти некоторую черту, когда слишком тесно сблизился с Ираном. Кроме того, уже после начала конфликта 5 июня выяснилось, что Катар заплатил 1 миллиард долларов ИГ* в обмен на 26 членов королевской фамилии, которые были захвачены во время охоты в южном Ираке… Выплата такой суммы ИГ* в тот момент, когда те же США ведут с ними войну в Ираке и Сирии, выглядит явным перебором", — сказал Акимбеков.
*Террористическая организация, запрещенная в России