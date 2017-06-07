Директор АНБ не подтвердил слухи, что Трамп оказывал на него давление

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор Агентства национальной безопасности США Майк Роджерс отказался подтвердить слухи о том, что президент Дональд Трамп оказывал на него давление в связи с "российским расследованием".

"За три с лишним года, что я работаю директором Агентства национальной безопасности, я не припоминаю, чтобы мне когда-либо поручали сделать то, что я считаю незаконным, аморальным, неэтичным или неподходящим. Также я не могу вспомнить, чтобы за этот период службы на меня давили с требованием сделать что-либо подобное", — сказал Роджерс на слушаниях в комитете сената по разведке.

Он отказался отвечать на вопросы о конкретных встречах с президентом США.

Ранее Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, попавшего под расследование ФБР.

По данным газеты, Трамп поднял этот вопрос на совещании в Белом доме 22 марта с директором национальной разведки Дэном Коутсом и директором ЦРУ Майком Помпео. Трамп пожаловался на директора ФБР Джеймса Коми и на то, как тот ведет расследование против Флинна. Двумя днями ранее Коми подтвердил в конгрессе, что ведет расследование "российских связей" предвыборного штаба Трампа — наличие подобных связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Коутс обсудил вопросы Трампа со своими помощниками и пришел к выводу, что вмешиваться в расследование Коми не следует, пишет Washington Post. Кто именно дал утечку о разговоре, газета не сообщает.

Ранее то же издание сообщало, что Трамп требовал от разведки опровергнуть наличие доказательств по "российскому" расследованию, но получил отказ.

После того, как Трамп уволил Коми, тот обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.