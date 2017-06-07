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Директор АНБ не подтвердил слухи, что Трамп оказывал на него давление

18:1707.06.2017
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Роджерс. Архивное фотоМайк Роджерс. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор Агентства национальной безопасности США Майк Роджерс отказался подтвердить слухи о том, что президент Дональд Трамп оказывал на него давление в связи с "российским расследованием".

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Архивное фото
© REUTERS / Shannon Stapleton
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"За три с лишним года, что я работаю директором Агентства национальной безопасности, я не припоминаю, чтобы мне когда-либо поручали сделать то, что я считаю незаконным, аморальным, неэтичным или неподходящим. Также я не могу вспомнить, чтобы за этот период службы на меня давили с требованием сделать что-либо подобное", — сказал Роджерс на слушаниях в комитете сената по разведке.

Он отказался отвечать на вопросы о конкретных встречах с президентом США.

Ранее Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, попавшего под расследование ФБР.

По данным газеты, Трамп поднял этот вопрос на совещании в Белом доме 22 марта с директором национальной разведки Дэном Коутсом и директором ЦРУ Майком Помпео. Трамп пожаловался на директора ФБР Джеймса Коми и на то, как тот ведет расследование против Флинна. Двумя днями ранее Коми подтвердил в конгрессе, что ведет расследование "российских связей" предвыборного штаба Трампа — наличие подобных связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Коутс обсудил вопросы Трампа со своими помощниками и пришел к выводу, что вмешиваться в расследование Коми не следует, пишет Washington Post. Кто именно дал утечку о разговоре, газета не сообщает.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом. 28 февраля 2017
© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, pool
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Ранее то же издание сообщало, что Трамп требовал от разведки опровергнуть наличие доказательств по "российскому" расследованию, но получил отказ.

После того, как Трамп уволил Коми, тот обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

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