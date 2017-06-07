Райан ответил на вопрос об участии в расследовании "связей" Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Пол Райан утверждает, что президент Дональд Трамп не просил его о помощи в расследовании связей с Россией, об этом спикер заявил на брифинге для журналистов в среду.

"Нет", — сказал Райан, отвечая на вопрос о том, была ли со стороны президента просьба публично высказываться в его поддержку в отношении расследования связей самого Трампа и его президентской кампании с Россией.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".